Sci Alpino | cdm donne Vlhova in testa dopo 1manche Slalom Sestriere

Quattro le azzurre qualificate per la seconda manche SESTRIERE - Petra Vlhova è in testa dopo la prima manche dello slalom di Sestriere. Il suo tempo è stato 58"51, 24 centesimi meglio del tempo di ...PROGRAMMA COPPA DEL MONDO2022 - 2023 Martedì 13 dicembre Ore 11.45 prima prova discesa maschile Val Gardena Calendario sci alpino oggi: orari domenica 11 dicembre, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara Quattro le azzurre qualificate per la seconda manche SESTRIERE (ITALPRESS) - Petra Vlhova è in testa dopo la prima manche dello slalom di Sestriere. Il suo tempo è stato 58"51, 24 centesimi meglio del ...«Siamo in diretta da Spazio cielo - Radio nuvola... Qua siamo veramente solo noi». È cominciata così la diretta video dalla neve del Trentino, ieri ...