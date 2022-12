Inghilterra | Kane “Sono distrutto | mi assumo responsabilità”

(Di domenica 11 dicembre 2022) DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – “assolutamente. Abbiamo dato tutto, e tutto si è ridotto a un piccolo dettaglio di cui mila”. Così su Instagram, l’attaccante e capitano dell’, Harry, commentando l’eliminazione della nazionale dei Tre Leoni dal mondiale in Qatar per mano della Francia, vittoriosa per 2-1. Il centravanti del Tottenham, dopo aver realizzato il gol del momentaneo pareggio su rigore, ha fallito un altro penalty che avrebbe consentito agli inglesi di trovare il 2-2 e quindi i tempi supplementari. “Non ci si può nascondere, fa male e ci vorrà del tempo per superare quello che è accaduto, ma fa parte dello sport – ha sottolineato-. Ora si tratta di usare l’esperienza per essere mentalmente e fisicamente ...

Alan Shearer, ex giocatore, ha parlato del rigore sbagliato da Harryieri sera nella sfida con la Francia ai Mondiali Alan Shearer, ex leggenda dell', ha parlato al The Athletic. PAROLE - "Harry è un giocatore eccezionale. Conosco la sua posizione, il ...La leggenda del calcio britannico, Alan Shearer, ha parlato dopo l'eliminazione dell'contro la Francia ai quarti di finale del Mondiale di Qatar 2022. Ecco le sue parole ...ha fattondr)...Per qualcuno è stata una reazione normale, per qualcun altro è stata troppo sguaiata e senza fair play. Dopo l'esultanza dei giocatori dell'Argentina contro ...Nel finale un’altra grande occasione per l’Inghilterra, ancora dal dischetto. Kane si prende la responsabilità, ma questa volta calcia alle stelle. L’Inghilterra non ha la forza di reagire e la ...