Alessandria | schianto nella notte | morti 3 giovani tra cui un 15enne

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – È di tree quattro feriti il bilancio del grave incidente stradale verificatosi questaintorno alle 4 a Cantalupo, nell'alessandrino. Nellodi un'auto su cui viaggiavano 7, tre sono deceduti, altri quattro sono rimasti feriti. I feriti sono stati tutti trasportati in ospedale: due sarebbero in gravi condizioni. Tra le vittime anche un, gli altri due sono un 21enne e un 23enne. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Le vittime avevano 33, 29 e 15 anni. Lointorno alle 4 lungo la strada provinciale ...alle porte di Alessandria, è tragico. I coinvolti viaggiavano tutti a bordo di una sola auto, finita fuori strada tra la località di Cabanette e il sobborgo alessandrino di Cantalupo.