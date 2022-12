Selvaggia Lucarelli affonda Milly Carlucci | che stoccata a suon di look!

(Di sabato 10 dicembre 2022)lancia sui social un affondo ache non passa inosservato: una vera e propria “” in tema di look, che cosa ha detto. Nemiche o amiche?… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Francesco Storace per Libero QuotidianoDelazione alè alè. Guai a raccontare la verità come si presenta davanti a nostri occhi. In un colpo tre notizie:legge Libero;vorrebbe Libero chiuso; ...Genova -contro la pasticceria Mangini di piazza Corvetto a Genova per il suo no ai pagamenti elettronici ma le scelte del Governo non c'entrano nulla perché nel locale, da sempre, non si ...Rivoluzione per Milly Carlucci prima della finale di Ballando con le Stelle: arriva un'altra voce a favore di Enrico Montesano.Non si fermano le polemiche a Ballando. In particolare, quest'anno, nel mirino di tutti i giudici e dei concorrenti è finita. Selvaggia Lucarelli che dal primo giorno si scontra ...