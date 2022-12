Newcastle | la decisione su Karius

Calciomercato.com

Di qui ladi cancellare la data diCommenta per primo Ilè pronto ad ascoltare offerte per Ryan Fraser . Secondo quanto riporta il Telegraph , i Magpies hanno deciso di cedere il 28enne esterno scozzese. Newcastle, la decisione su Fraser | Mercato | Calciomercato.com Rabiot Newcastle - Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Newcastle sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Rabiot.