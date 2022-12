Mondiali Qatar 2022 | Portogallo | Bruno Fernandes | “Siamo distrutti”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Dopo l’eliminazione del suodaidiper mano del Marocco,ha così parlato a RaiSport: “ma il calcio è così. Abbiamo creato tante occasioni per pareggiare ma non le abbiamo sfruttate.dispiaciuti per non esserci riusciti e ciò fa molto male”. SportFace.

...di finale di2022, il ct del Marocco, Walid Regragui, ha espresso tutta la sua gioia per un traguardo storico: per la prima volta una squadra africana ha raggiunto le semifinali deidi ..."Oggi iinsono la prova di come la diplomazia dello sport possa ottenere una storica trasformazione in un paese, con riforme che ispirano il mondo arabo", diceva Eva Kaili. "Io avevo ...Nel primo dei due match in programma oggi al Mondiale, la nazionale africana ha eliminato i lusitani: l'ex Juventus dice così addio al sogno ...C'è anche un po' di Perugia nel sorprendente Marocco, prima squadra africana a raggiungere la semifinale di un campionato mondiale di calcio. E quel po' di biancorosso si chiama Jawad El-Yamiq, difens ...