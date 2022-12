Borse piene di banconote L' eurodeputata Kaili arrestata in flagranza

L'andamento delleeuropee Leeuropee chiudono una giornata molto fiacca dopo il superindice dell'Ocse che segna un '...annuale dello Europen Systemic risk board ha sparso pessimismo a...Poi e' venuto Manfredi, l'uomo dei palazzi, accompagnato dadi soldi di Draghi: il patto per Napoli, soldi, norme, un percorso senza ostacoli. Ma nulla si vede per la manifesta incapacita'...Cinque persone sono indagate per il caso "Qatar". Nei guai anche l'ex pd Panzeri. Avrebbero ottenuto soldi per favorire il Paese del Golfo ...A casa sua sarebbero state trovate borse piene di contanti. È quanto riporta il quotidiano belga L’Echo. La flagranza di reato è appunto l’unica ragione che permette all’autorità giudiziaria di ...