Roma | spacciava sostanze stupefacenti all’interno del proprio appartamento | denunciato un ragazzo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) A, le nuove piazze di spaccio sono le case. Deve averlo capito unno, che aveva trasformato la propria dimora in un market delle, trovando la clientela tra tossicodipendenti o persone con la voglia di passare una serata all’insegna dello sballo. La Polizia di Stato sorvegliava da tempo il pusher, notandoun ampio transito di clientidella dimora a tutte le ore del giorno. Le operazioni di contrasto allo spaccio suContinuano senza sosta i controlli della Polizia di Stato in tutta la Capitale. Servizi dedicati “alto impatto” al fianco di un controllo del territorio rafforzato. Nei giorni scorsi si è svolta l’ennesima operazione nel quartiere Colleferro, con il coordinamento del competente ...

Canale Dieci

... a conclusione di attività d'indagine, sono riusciti a identificare la donna e a deferirla in stato di libertà per il reato di truffa: si tratta di una 46enne italiana nata e residente a. Sono ......maxi inchiesta della Polaria sul Gbl (conosciuta come droga dello stupro ) e i chemsex party a... Le case messe a disposizione erano di chi. Si tratta di personaggi molto facoltosi: ... Nettuno, pusher romeno spacciava in casa. Arresto e sequestro di 26 chili di droga È stato rintracciato ed arrestato a Roma, in zona Porta Furba, nella mattinata di mercoledì 07 dicembre dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati CASAMONICA EMANUEL, 25enne, censurato. A ca ...È stato rintracciato e arrestato a Roma, in zona Porta Furba, nella mattinata di mercoledì scorso, 7 dicembre, dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati CASAMONICA EMANUEL, 25enne, con prec ...