No! Questo studio non dimostra l’efficacia di un mix tra vitamina D e Lattoferrina nel prevenire la Covid-19

(Di venerdì 9 dicembre 2022) A seguito della pubblicazione di un articolo di AdnKronos, è iniziata a circolare la presunta “conferma” che una combinazione diD esia efficace nella prevenzione della-19, una tesi molto in voga negli ambienti vicini ai gruppi delle terapie domiciliari. Non mancano le condivisioni Facebook di questa “notizia” (per esempio qui e qui), o da parte di alcune testate giornalistiche. Nonostante ciò, sono gli stessi autori a riportare nel paper che non esistono conferme scientifiche. Per chi ha fretta: Si sostiene che il mix tra i due integratori possa servire per il trattamento e la prevenzione della-19. La pubblicazione citata per sostenere tale teoria non la conferma affatto. Gli autori della pubblicazione affermano con chiarezza che non vi sono studi in vivo, ossia sugli esseri ...