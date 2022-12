I missili di Xi Jinping fanno paura

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “La globalizzazione è quasi morta e il libero scambio è quasi morto. Ci sono molte persone che ancora sperano che tornino, ma non credo che succederà”, ha detto l’altro ieri Morris Chang, il novantunenne fondatore della Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., il colosso più importante del mondo dell’industria dei microchip. Il suo commento arriva nel momento in cui la Casa Bianca di Joe Biden sta cercando di escludere la Cina dalla catena di produzione e approvvigionamento di microchip, coinvolgendo anche paesi come l’Olanda (il ministero del Commercio olandese sta per promuovere una misura simile, ha scritto ieri Bloomberg). E’ una rivoluzione delle relazioni internazionali che sta accelerando negli ultimi mesi, soprattutto dopo l’inizio della guerra della Russia contro l’Ucraina. Dietro non c’è solo una questione di dominio tecnologico, ma una strategia più ampia che mira a ...