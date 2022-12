Gf Vip 7 | Ginevra Lamborghini a ruota libera prima di tornare nella Casa | dai papabili finalisti al più finto del reality

Leggi su isaechia

(Di venerdì 9 dicembre 2022), ex concorrente del Grande Fratello Vip, squalificata dal programma ma pronta a rientrarepiù spiata d’Italia in qualità di ‘special guest‘, è stata ospite diChi. Durante il talk show in diretta sulla pagina Instagram ufficiale del magazine, la conduttrice ed ex Vippona Sophie Codegoni ha presentato così l’ereditiera: ‘E’ una ex concorrente, non è stata tantissimo in, ma devo dire che è una grande protagonista, ancora oggi, di tante dinamiche, infatti lunedì rientrerà in. Sto parlando proprio di’. I giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri hanno posto alcune domande all’ospite. Al centro di esse, immancabile il riferimento ad Antonino Spinalbese, con cui la ...