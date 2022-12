(Di venerdì 9 dicembre 2022) La piattaforma turca di consegna della spesa a domicilio ha completato l'acquisizione del servizio con base a Berlino, che ha chiuso in Italia per i cali post pandemia

Wired Italia

... e quando deve fare un incontro importante si rifugia in un posto riservato, dove sibene e ... con il 50 per cento del totale delle birre ordinate attraverso l'app di: nel capoluogo ...... e quando deve fare un incontro importante si rifugia in un posto riservato, dove sibene e ... con il 50 per cento del totale delle birre ordinate attraverso l'app di: nel capoluogo ... Getir si mangia i concorrenti di Gorillas