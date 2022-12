Casamicciola | blitz antisciacallaggio | denunciati in tre

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – La Polizia di Stato di Ischia ha denunciato 3 giovani ischitani che ieri sera si aggiravano nelle zone colpite dalla alluvione di. I tre, di 14, 17 e 22 anni tutti originari di Forio sono stati notati in via Casa Mennella da una pattuglia impegnata nel servizio anti sciacallaggio ed alla vista dei poliziotti hanno provato a nascondersi dietro ad una vettura ma sono stati subito fermati e perquisiti. Addosso gli uomini del vice questore Re hanno trovato attrezzi per lo scasso oltre ad un orologio antico ancora sporco di fango; per loro è scattata una denuncia per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli ed i due ragazzi minorenni sono stati affidati ai genitori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Per i centri abitati diTerme e Lacco Ameno il consiglio dei ministri ha messo in ... 'Questiesprimono certamente il disagio e la reazione per dove il mondo sta andando. Però il ..., trovato il corpo di Mariateresa, la dodicesima vittima La mattina andava prestissimo al lavoro e si ritiene perciò che all'ora in cui la colata di fango scesa dall' Epomeo ha travolto ...Il blitz nel giorno della Prima. Mercoledì mattina cinque attivisti di Ultima Generazione, il gruppo di ambientalisti che ormai da tempo porta avanti proteste per sensibilizzare sull'emergenza climati ...Casamicciola, trovato il corpo di Mariateresa, la dodicesima vittima. Ci sono voluti undici giorni per trovare l’ultimo corpo: al tragico appello mancava solo Mariateresa Arcamone, 31 anni, cameriera ...