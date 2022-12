Vittorio Sgarbi torna all’attacco dei vertici della Scala | «Dovrebbero richiamare a dirigerla Riccardo Muti»

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Non si placa la polemica trato al governo dallo scorso mese in qualità di sottosegretario alla Cultura, e Dominique Meyer, sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla, che ieri sera ha inaugurato la stagione 2022-23 con la Prima dell’opera russa Boris Godunov. Nel mirino diresta la qualitàdirezione e l’assenza, a suo dire, di figure di spicco italiane aidel teatro. Una carenza che il sottosegretario vorrebbe fosse risolta con un nome preciso. «Se fossimo in Francia il grande direttoresarebbe stato trattenuto con qualunque mezzo all’Opéra, dove oggi il direttore musicale è Gustavo Dudamel», ha detto. «Un Sovrintendente di respiro ...

Secondo il sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi a dirigere il Teatro alla Scala dovrebbe essere chiamato nuovamente il Maestro Riccardo Muti ...