Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2022 ore 12 | 30

(Di giovedì 8 dicembre 2022)DELL’8 DICEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE RESIDUE TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE; ALTRI RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO, SONO PRESENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI PRENESTINA, NEI PRESSI DI OSTERIA DELL’OSA, E CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA REGIONALE SUBLACENSE SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL TRA IL KM 6 E IL KM 24: SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È ...