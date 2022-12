(Di giovedì 8 dicembre 2022) Arrigo, ex allenatore del Milan, ha parlato del possibile colpo Hakimper i rossoneri di Stefanonel mercato di gennaio

Pianeta Milan

... il sacerdote erano rimastonell'aprire i cassetti della sacrestia e trovarsi di fronte a ... in un'epoca in cui il pane cominciava a essere prodotto in scala industriale, idi farina ...Gli olandesi, cioè il Milan di. Sa che lui, dopo 32 anni, considera ancora un furto quello ... Sul Napoli, dico la verità, ero rimastoquando ho visto partire Mertens, Insigne e ... Sacchi perplesso su Ziyech: “Ma mi fido di Maldini, Massara e Pioli”