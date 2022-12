ilGiornale.it

Il suo compito è quello di far rispettare il codice di abbigliamento islamico in pubblico e ditrasgredisce le regole in vigore. Tuttavia le norme non sono molto dettagliate. Si limitano a ...... alla guida dell'istituto omnicomprensivo Giulio Cesare di Sabaudia, nel Lazio, ha deciso di... da quella espressa da Valditara , che ha scatenato forti polemiche increde che siano ben ... "Punire chi diffama è questione di civiltà". Renzi contro le minacce social Gli ultimi attacchi contro Giorgia Meloni e Liliana Segre hanno evidenziato la necessità di definire punizioni esemplari, anche sui social ...(Agenzia Vista) Roma 6 dicembre 2022 “Partiamo dal presupposto che chi va a manifestare lo fa perché il cantiere ce l’ha veramente, non è un cantiere di carta ma è un cantiere di carriole e impalcatur ...