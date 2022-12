Preghiera della sera 8 Dicembre 2022 | “Stringimi a Te Signore”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) “al Te”. É lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazieper le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questapochi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Visibilmente commosso e con la voce rotta dall'emozione, il Pontefice ha dovuto per alcuni attimi interrompere laall'Immacolata mentre stava invocando la pace per l'Ucraina ai piedi...Quindi, la statua dell'Immacolata è stata portata all'internochiesa di San Bartolomeo per un momento di. La processione, poi, guidata dal parroco, il sacerdote Francesco Mallemi, è ...interrompere la preghiera all’Immacolata mentre stava invocando la pace per l’Ucraina ai piedi della Statua mariana. Papa Francesco, dopo avere fatto deporre l’omaggio floreale di rose bianche alla ba ...Papa Francesco, visibilmente commosso e in lacrime, ha invocato ancora una volta la pace per la guerra in Ucraina maMosca e Kiev purtroppo non ...