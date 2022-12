La ricetta di Zingaretti | “Bisogna costruire una proposta alternativa”

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) ROMA – Ladiè chiara. “La maggioranza del Parlamento – spiega – ha votato l’aggiunta della parola merito alla denominazione del Ministero dell’Istruzione. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alcuni giorni fa del resto nel suo intervento di replica alla Camera dei deputati, parlando di giovani e scuola ha tra l’altro affermato: L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Conte si definisce inclusivosoddisfatto del decreto Rilancio Conte denuncia: “Qualcuno mi rema contro”è per il sì al referendumsi dimette da segretario del Pd Meloni dice no a un governo con il Pd: “Ipotesi bizzarra che non c’è”