Inter su Smalling? Pruzzo dice la sua | ‘La Roma non si sveni per trattenerlo’

... la scorsa estate finito all'a parametro zero dopo aver temporeggiato troppo sul rinnovo, i giallorossi non vogliono correre lo stesso rischio con Chris, anche lui in scadenza come lo ...I nerazzurri pensano al difensore in scadenza di contratto, ma c'è una clausola per rinnovare in base alle presenze: i giallorossi provano a ...Il futuro di Chris Smalling è ancora tutto da scoprire. Ecco l'offerta della Roma per prolungare il contratto in scadenza a giugno ...Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del futuro di Chris Smalling, accostato nelle ultime settimane anche all'Inter ...