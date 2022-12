Calciomercato.com

Unaufficiale, però, non è stato ancora presa. Calciomercato, futuro CR7: la scelta araba ... Sullo sfondo, infine, resta l'. Un'ipotesi concreta ma con la maglia dei Gunners, CR7 ...Una, la sua, che non trova però una sponda favorevole in quelli che sono i piani futuri dei 'blancos'. Il club di Florentino Perez non avrebbe alcuna intenzione di 'scippare' a costo zero ... Arsenal, la decisione su Mudryk | Mercato Dopo l'infortunio subito durante il Mondiale con il Brasile, Gabriel Jesus si è sottoposto a un'operazione al ginocchio ...Dopo l'infortunio sofferto durante il Mondiale in Qatar con il suo Brasile, Gabriel Jesus si è sottoposto a diverse visite al ginocchio, prendendo infine la decisione di operarsi.