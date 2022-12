(Di mercoledì 7 dicembre 2022) (Adnkronos) – A Utqiagvik, la comunità più settentrionale dell’, lunedì mattina si sono raggiunti i 4,4°C. Secondo il Centro internazionale di ricerca sull’Artico dell’Università dell’Fairbanks, si tratta non solo di undi 3,3 gradi superiore rispetto al massimo precedente, ma anche della temperatura più calda mai registrata in quella regione da fine ottobre a fine aprile. Mentre il circo polare Artico nel suo complesso ha registrato una media di 6,4 gradi Celsius, medianel periodo 1979-2000 e 5,9 gradi più calda rispetto alla media su questo periodo, secondo il Climate Reanalyzer dell’Università del Maine. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

'Per una stazione con oltre 100 anni di osservazione, battere unmensile di 6F e un... prima che arrivasse un fronte freddo, riportando lesotto lo zero'. Tuttavia, dicembre ...Di recente, anche l'altezza della neve, il calo dellee le tempeste di ghiaccio hanno raggiunto livelli da. Nel 2018, a Mosca " Mosca! " c'è stata più neve che mai. E questo la ... Temperature record in Alaska e Polo nord La colonnina di mercurio è salita 3,6 gradi sopra la norma lunedì scorso: non era mai accaduto prima AGI - Non era mai accaduto prima: all'estremità settentrionale dell'Alaska, la città di Utqiagvik l ...