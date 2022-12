Mattarella arriva alla Scala per la prima | il Boris Godunov

IL GIORNO

L'arrivo del presidente della Repubblica Sergioal Teatro alla Scala di Milano per la prima, il "Boris Godunov" di Modest Musorgskij. Una prima prima con la premier, Giorgia Meloni, il presidente del Senato, Ignazio La Russa e la ...L'omaggio è per il presidente della Repubblica Sergioal suo ingresso nel palco Reale, ... 17:52 Melonialla Scala: "Sono incuriosita, è la mia prima volta" La premier Giorgia Meloni è ... Mattarella arriva in Villa Reale Roma, 7 dic. (askanews) - L'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Teatro alla Scala di Milano per la prima, il 'Boris ...La Prima della Scala inaugura in grande stile la stagione teatrale con il "Boris Godunov" del russo Modest Petrovic Musorgskij. Quasi cinque minuti di applausi e tutto il pubblico della Scala in piedi ...