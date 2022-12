Le Ong in rotta verso l’Italia | più di 500 immigrati in arrivo sulle nostre coste

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic – A pochi giorni dagli ultimi due recuperi di imbarcazioni cariche dida parte della nave Humanity I della Ong Sos Humanity, con a bordo al momento circa 250 persone, e della Geo Barents in forza a Medici Senza Frontiere e battente bandiera norvegese con 254a bordo, le due navi hanno lasciato, con tutta calma, in queste ore la zona Sar (“Search and rescue”) della Libia pronte a farl’Europa ein primis. Anche la nave Louise Michel, imbarcazione finanziata dall’artista Bansky, sta viaggiandoin direzione Lampedusa dopo aver portato a bordo più di altri 30. Glivengono prelevati e tenuti fermi per giorni In questo momento più ...

Oltre a Fatima, informa la, un'altra donna incinta di nove mesi ha bisogno di essere evacuata ... il piano in 20 punti dell'Ue per labalcanica La Commissione europea ha presentato una ......ultimi due recuperi di imbarcazioni cariche di immigrati da parte della nave Humanity I della... con tutta calma, in queste ore la zona Sar ("Search and rescue") della Libia pronte a far... Dopo l'incontro di ieri in Albania, la premier si confronterà con gli altri leader europei il 9 dicembre in Spagna. Per l'Italia, "stretta in una tenaglia" tra le due rotte migratorie è l'occasione di ... Le navi delle Ong hanno tenuto in mare per tre giorni i migranti mentre pattugliavano davanti alle coste libiche e ora alzano la voce chiedendo un porto ...