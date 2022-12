TGCOM

Eugenia Roccella , la Ministra della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità del nuovo Governo, è intervenuta a 'Mattino Cinque News' sul dibattito dellee sulla dicitura che in questo caso i passaporti devono riportare: 'La questione è che ogni bambino ha una mamma e un papà per forza di cose . Ha una mamma che lo ha partorito e ...Il matrimonio egualitario , una legge sulla omotransfobia , quella sull'identità di genere insieme a un provvedimento che tuteli i figli delle, sono alcuni degli obiettivi che ... Coppie omogenitoriali, Eugenia Roccella: "Ogni bambino ha una mamma e un papà e questo non si può eliminare. Avere due papà non è una verità" A "Mattino Cinque News" la Ministra della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità: "Il corpo femminile non si può prendere in affitto così come la compravendita degli ovociti su catalogo" ...anche alcune coppie omogenitoriali: nei corsi abbiamo raccolto un’apertura e un desiderio di dare una mano che va ben al di là dell’emotività del momento», racconta Rita Ceraolo, di Ohana Lombardia.