Colere | lo sci si prende una pausa | “Chiusi quest’inverno per riammodernare gli impianti”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022). Niente sci, la stazione sciistica diresterà chiusa durante la stagione invernale. A comunicarlo Rsi srl e Comune di. “La chiusura – spiegano – consentirà di procedere nei lavori di ammodernamento del comprensorio e di rilancio della stazione, sulla base del Project Financing assegnato a Rsi Srl nel luglio scorso. La sottoscrizione della convenzione è attesa per Natale, a valle della quale avverrà l’erogazione della prima tranche del contributo del Patto Territoriale”. Con la conclusione della conferenza dei servizi e con il lancio della gara per il direttore lavori (la nomina è attesa entro il 19 gennaio) i lavori di smantellamento deglicominceranno alla fine del periodo festivo. “L’amministrazione comunale si è impegnata a fare quanto in suo potere per velocizzare al massimo le ...

