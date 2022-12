Amichevole | il Napoli batte 3-2 l’Antalyaspor

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il3-2nel primo test del ritiro in Turchia. Spalletti propone il 4-2-3-1, con Politano, Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen in campo tutti assieme, oltre ad Elmas nei due di centrocampo. Servono 9? per assistere al primo gol: Raspadori sguscia via in area sulla sinistra e trova l’incrocio dei pali con un gran destro a giro. Al 15? ci pensa Politano – che spaventa Spalletti dopo un colpo alla gamba destra – con un tiro sul primo palo che inganna il portiere avversario. Nella ripresa, spazio a Daniel Hysaj, Demme, Gaetano, Ndombele, Simeone, Zerbin, Zedadka. Ma in avvio di secondo tempo c’è il gol delcon Mehmedi. A riportare ilsul +2 ci pensa il solito Raspadori che trova l’angolo lontano con un gran destro dopo l’assist di Ndombele. Nel finale ci prova ...

