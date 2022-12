Marco Pannone | il 25enne di Fondi in coma a Londra dopo l’aggressione in un pub

(Di martedì 6 dicembre 2022), 25 anni, originario diin provincia di Latina, si trova innel reparto di terapia intensiva del King’s College Hospital. È stato operato d’urgenza e ha subito l’asportazione di una parte della calotta cranica nel tentativo di salvarlo. Secondo il racconto del quotidiano Leggoè stato massacrato di botte e lasciato per terra sul retro di un pub nella notte tra venerdì e sabato a Brixton, quartiere nella zona sud ovest della City. La famiglia di, che vive ada sei anni, ha saputo tutto attraverso un messaggio su Facebook inviato da un amico del ragazzo. Lo zio Massimiliano ha raccontato di essere partito da Roma per andare a vedere come stava: «Appena atterrato sono andato in ospedale . Una ...

È la drammatica vicenda che vede protagonista, 25enne italiano originario di Fondi , in provincia di Latina. Il ragazzo, come scrive oggi il quotidiano Leggo, è stato sottoposto ad un ...Londra,, un 25enne italiano di Fondi è rimasto coinvolto in una rissa a Londra, fuori da un pub, e si trova ora in coma . Dopo essere stato ripetutamente colpito a pugni , il giovane è stato ...Marco Pannone ha 25 anni, è originario di Fondi, in provincia di Latina e adesso si trova nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Londra dopo essere stato aggredito e pestato davanti ad un ...Cosa sia accaduto a Marco Pannone fuori da una pub di Londra la notte tra venerdì e sabato è ancora un mistero. Il 25enne originario di Fondi è stato ...