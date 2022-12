Borsa | Milano chiude in netto calo | pesante la Juventus

Money.it

Nelladi, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,27 miliardi di euro, in calo di 507,5 milioni di euro, rispetto ai 1,78 miliardi della vigilia; i volumi si ...L'ultima tegola caduta sulla Juventus arriva da Piazza Affari, dove il titolo bianconero ha chiuso ain forte calo, registrando una perdita di - 5,3% e arrivando così a un valore di 0,256 euro. La caduta avviene dopo la pubblicazione della relazione semestrale con i rilievi della società di ... Borsa di Milano oggi 5 dicembre: Ftse Mib in lieve calo, fiacche le piazze europee Juventus, il titolo in Borsa chiude in forte calo: scende del 5,3%. Le vicende societarie portano le prime conseguenze.Borsa: Europa peggiora con Wall Street, Milano tocca -1% (RCO) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 dic - Il secondo netto calo consecutivo che si profila a Wall Street, dopo quello con cui si ...