Tutte le novità Xbox per il Natale 2022 tra console e Game Pass

Leggi su funweek

(Di lunedì 5 dicembre 2022)e videogiochi: da un recente sondaggio globale commissionato dae a cura di YouGov, è emerso che genitori e figli scelgono sempre di più di giocare tutti insieme durante le festività per condividere momenti di divertimento e rafforzare il proprio le. Un concetto che, come sottolinea lo studio, vale per tutto il mondo e tra differenti generazioni. Il 38% degli intervistati afferma infatti di videogiocare durante le feste, confermando che i videogiochi sono una delle cinque attività preferite da svolgere in famiglia durante il periodo natalizio.e videogiochi: rilassarsi durante le vacanze I maggiori trend emersi nel sondaggio raccontano che giocare ai videoviene percepito come un’attività in grado di aiutare le persone a rilassarsi durante le vacanze. La ricerca indica, ...