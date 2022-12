Messina guida la classifica Top Manager Reputation Sul podio Descalzi e Starace | la graduatoria

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Carlosi conferma al vertice dellaTop, l’osservatorio permanente diScience sulla reputazione online dei vertici delle grandi aziende attive in Italia. Il Ceo di Intesa Sanpaolo, con 82,35 punti resta in cima grazie ai risultati ottenuti dalla banca, con un utile dei nove mesi a oltre 4 miliardi di euro e con lo stanziamento di 30 miliardi a supporto di imprese e famiglie. Stabile in seconda posizione Claudio(80.15 punti): l’AD di Eni, che ha commentato la buona performance aziendale nei primi tre trimestri, è tornato a parlare di gas, affermando che già da questo inverno il 50% delle forniture russe verrà sostituito. Top: ladella reputazione ...

Secolo d'Italia

