(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il presidente dell'Istat Blangiardo descrive il profilo medio degli 846mila percettori delche l'anno prossimo a settembre lo perderanno. Per Bankitalia senza il sussidi ci saranno un milione di pi in più

L'HuffPost

Ha due fratelli, une una femmina. Quest'ultima, Susanna , Primo Consigliere d'Ambasciata ... A Bologna prese più voti delPd e venne nominata vice presidente con delega al Welfare e ...Ma non avete ancora superato la prova:il vero soft daddy, infatti, il padre morbido e moderno,... e anche un'invidia ancora più segreta verso ilpigro troglodita stravaccato sul divano a ... Maschio, solo, over 45 e del Sud. Identikit di chi perderà il Reddito di cittadinanza Dubbi, preoccupazioni e scenari non certo rosei. A chiedere, tra le righe, una riflessione più attenta sulla riduzione della durata del reddito di cittadinanza nel 2023 sono: Bankitalia, Istat e Cnel.Perché oggi la libertà delle donne è diventata in tutto il mondo così centrale. E perché questo non piace alle destre populiste. Parla la pioniera del ...