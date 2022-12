Esplosione in un aeroporto a sudest di Mosca | tre morti

In precedenza tre persone sono morte e almeno altre cinque sono rimaste ferite a causa di un'avvenuta in unvicino a Ryazan, a sudest di Mosca: lo hanno reso noto i servizi di ...Si fa il possibile da settimane a Kiev per difendersi anche dal gelo, in queste ore però la caparbietà della resistenza ucraina non può molto contro le temperature che scendono a - 5 mentre scatta una ...Tre persone sono morte e almeno altre cinque sono rimaste ferite a causa di un'esplosione avvenuta oggi in un aeroporto vicino a Ryazan, a sudest di Mosca in Russia: lo hanno reso noto i… Leggi ...Il presidente francese Emmanuel Macron mantiene comunicazioni regolari col suo omologo russo Vladimir Putin. Lo ha detto lo stesso Macron in un'intervista a Cbs. «Mantengo sempre regolari contati ...