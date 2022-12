Atterraggio d’emergenza per un volo EasyJet a causa di un allarme bomba

Leggi su tvzap

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Social. . Sembra la trama di uno di quei film da terrore in alta quota, eppure è tutto vero. Dopo la segnalazione delle probabile presenza a bordo di un ordigno, l’aero è stato fatto atterrare immediatamente. Si trattava di un Airbus A320 che era inda circa un’ora. Domenica sera, 4 Dicembre 2022, un aereopartito da Cracovia, in Polonia, e diretto a Bristol, nel Regno Unito, è stato fatto atterrarea Praga, capitale della Repubblica Ceca. Peccato però che si trattasse di un falso: vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti.Leggi anche –> Aereo si schianta contro autopompa, terribile incidente in pista: diversi morti Domenica sera, 4 Dicembre 2022, undella compagnia aereapartito da Cracovia, in Polonia, e diretto ...