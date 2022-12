Anarchico Alfredo Cospito | chiesto l' ergastolo al processo ' Non sono un sanguinario'

Il procuratore generale Francesco Saluzzo ha chiesto l'ergastolo e dodici mesi di isolamento diurno per l'Cospito , condannato in primo grado per l'attentato alla scuola allievi dei carabinieri di Fossano (Cuneo) del 2005. Per la compagna di Cospito, Anna Beniamino Saluzzo la Procura ha ...Il 55enne è accusato dell'attentato alla scuola dei carabinieri di Fossano del 2005: 'Ho fatto solo un'azione violenza a Genova e l'ho rivendicata'. Per la compagna Anna Beniamino Saluzzo la richiesta ...Falsi volantini di Amnesty International La prima volta che il nome di Alfredo Cospito — anarchico 55enne detenuto a Sassari con il 41 bis per il gambizzamento del dirigente Ansaldo Roberto Adinolfi e ...Il procuratore generale Francesco Saluzzo a conclusione della sua requisitoria, durante l'udienza d'Appello che si sta svolgendo a Torino, ha chiesto per l'anarchico Alfredo Cospito l'ergastolo e ...