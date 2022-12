Qatar 2022 | Mbappé trascina la Francia ai quarti con due gol e un assist | Polonia ko 3-1

(Di domenica 4 dicembre 2022) Doha, 4 dic. - (Adnkronos) - Larispettano il pronostico e battono 3-1 lagrazie alle reti di Giroud nel primo tempo e alla doppietta di uno strepitosonella ripresa, già autore dell'al milanista in occasione del primo gol. I campioni del mondo in carica si qualificano così per idi finale dove affronteranno la vincente dell'ottavo tra Inghilterra e Senegal, in programma alle 20. Torna a casa la nazionale biancorossa che deve accontentarsi del gol della bandiera realizzato da Lewandowski nell'ultimo minuto di recupero. Nel primo tempo lacontrolla il gioco ma non lo domina. Alle prime incursioni transalpine risponde una buona, compatta e persino più vicina dei galletti al vantaggio quando Lloris, Theo e Varane ...

In appena un Mondiale e mezzo, perché questo inancora non è terminato, Mbappé ha già segnato 9 gol : quattro nel 2018 in Russia e cinque in questa edizione del: fenomeno. Sta trascinando la Francia anche in questa Coppa del Mondo, lui ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Al Bayt Stadium va in scena il match per gli ottavi di finale del Mondiale intra Inghilterra e ...Archiviati i gironi, i Mondiali in Qatar entrano nella fase più delicata, quella a eliminazione diretta. Dentro o fuori, si parte oggi con gli ottavi di finale. Sedici squadre ancora in corsa, solo ...Francia - Polonia 3-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida degli ottavi di finale del Mondiale Qatar 2022.