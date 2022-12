LIVE Sci di fondo | 20 km Lillehammer 2022 in DIRETTA | Pellegrino e De Fabiani in testa al gruppo a metà gara

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31 Francesco Deha fatto un po’ fatica nella prima parte e ora si porta ininsieme a Musgrave! 13.30 Si sfila e ora è ventiseiesimoche fa l’elastico. 13.29 Siamo già nel quarto dei sei giri: difficile evitare l’arrivo in volata. 13.27 Stenshagen si porta davanti, subito dietro. Deè ventunesimo in piena risalita nel plotone. 13.25 Anche Deè rimasto attaccato al: fondamentale rimanere a contatto. 13.24 Sembra controllare in questa fase, davvero buone le sensazioni in questa prima fase di. 13.22 Al nono chilometro è sempre in seconda posizione, davvero ...

Ci saranno inoltre l' IBU Cup di biathlon e la Coppa del Mondo junior di speed skating . OA Sport vi propone la direttatestuale degli sport invernali : tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 4 dicembre 2022 , con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ...OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTAscritta dell'evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.La diretta testuale del super-G femminile di Lake Louise, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...La diretta testuale del super-G maschile di Beaver Creek, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...