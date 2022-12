Ultime Notizie Roma del 03-12-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il centro dell’economia Giorgetti spinge per la messa a terra del PNR perché darà un forte impulso alla crescita dell’economia italiana assicurando che gli obiettivi di fine anno saranno incentrati delusione per la manovra del presidente di Confindustria Bonomi in banca la visione servono interventi forti destinati a creare punti di PIL non le misure supposte contanti intanto l’Italia Registra il dato peggiore del G20 sui salari reali vola il prezzo dell’energia una famiglia tipo italiana negli ultimi 12 mesi ha speso il 63 7% in più rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente le bollette di novembre dopo una giornata di ottobre torna a crescere aumenti anche per i carburanti a causa della riduzione del taglio delle accise la benzina self service Fiora 1,60 al ...