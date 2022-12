Pioli | “Modena e Parma tappe complicate che mi hanno permesso di crescere”

... in particolare tra Salernitana,, Piacenza e Sassuolo. Questo il comunicato del premio ...un cerchio - sottolinea Gianfranco Fasan patron del Gentleman Fair Play - e riconosce a Stefano...Nella ripresa entrò in campo, per i crociati, un giovanissimo Stefano. L'attuale allenatore del Milan proprio oggi era al Tardini, a godersi finalmente un derby emiliano fra Parma eche ...L'attuale allenatore del Milan, Stefano Pioli, con un passato sulle panchine di Parma e Modena, era presente al Tardini per assistere al derby emiliano di sabato scorso. A Il Resto del Carlino il ...L'allenatore del Milan Stefano Pioli si è espresso positivamente sul Modena dopo l'ottima prestazione contro il Parma ...