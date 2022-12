Ema Stokholma | Ballando 2 dicembre 2022 video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 3 dicembre 2022) Nella nona puntata dicon le Stelledi stasera, 2, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dalla conduttrice radiofonica Emae dal ballerino Angelo Madonia. La coppia (lavorativa e non) stasera ha ballato una coreografia emotiva sulle note del brano Strada facendo di Claudio Baglioni. Ema: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Stasera l’esibizione non è stata all’altezza delle scorse settimane e nel ballo Ema ha avuto qualche difficoltà e meno grazia. Il voto totale della coppia è stato di 33 punti (a cui vanno sommati 10 ...