Disabilità | Frassinetti FdI | “Nelle scuole favorire l’inclusione è una priorità”

Il Denaro

... due deleghe sono già virtualmente assegnate, sono quelle dellae dello sport. Sulla ... Sui lavori socialmente utili per gli studenti violenti,afferma: 'Stiamo affrontando un'...... si terrà domenica 6 novembre presso la Casa di Quartiere Nelloin via Andreini 18 a ...di sport per disabili Quali sono i linguaggi della comunicazione da e per il mondo della... Scuola, Frassinetti "Daremo strutture adeguate ai disabili" - Ildenaro.it