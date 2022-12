Case indipendenti e semindipendenti | in lieve flessione la percentuale di acquisti

(Di sabato 3 dicembre 2022) MILANO – Analizzando le compravendite effettuate attraverso le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete, nel primo semestre del 2022 abbiamo rilevato che il 20,5% è costituito da soluzionie sem. Si tratta di unapiù alta rispetto a quella che si registrava nel 2019, prima dell’arrivo della pandemia, ma in calo rispetto all’anno scorso. Subito dopo il primo lockdown, infatti, si è registrato un aumento di richieste e di compravendite di soluzionie sem, tendenza che prosegue tutt’ora seppur a livelli più contenuti rispetto al 2021 quando si era arrivati al 22,1%. Per quanto riguarda le soluzionie sem, i tagli maggiormente compravenduti sono quelli che si collocano tra 101 e 150 mq e ...

Requadro

A24 ha portato a casa 4 premi, prima tra tutte ledi produzione. Celebrando il suo 88° anno, l'... Special Award 2 : dGenerate Films, per il loro inestimabile lavoro nel portare film...... stando alla normativa ufficiali, prevede una detrazione fiscale del 90% sulle spese effettuate per il restauro e il recupero delle facciate esterne degli edifici e vale sia persia ... Postcovid, cala la voglia di case indipendenti e semi indipendenti MILANO - Analizzando le compravendite effettuate attraverso le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete, nel primo semestre del 2022 abbiamo rilevato che ...arriva un nuovo appuntamento con “LA RIVOLUZIONE”. Per questa seconda data di première, la rassegna di musica indipendente prodotta da NODE e Casa delle arti ospiterà il compositore MARCO MALASOMMA ...