Alessia Pifferi | nei messaggi vocali si lamenta degli uomini | ' Mi scrive che gli manca Diana | è uno instabile'

TGCOM

'Chi altro mi telefonerà, per farmi ancora più male Oggi è la giornata del male', questo uno dei messaggi scritto da, la mamma di Diana , in carcere per aver abbandonato sua figlia di 18 mesi sola in casa per sei giorni, lasciandola morire di stenti, fame e caldo. Quarto Grado , il programma ...commenta 'Chi altro mi telefonerà, per farmi ancora più male Oggi è la giornata del male '. 'Quarto Grado' manda in onda, in esclusiva, i messaggi audio che, la madre accusata a Milano della morte di stenti della figlia Diana di 18 mesi , mandava a un'amica, lamentandosi degli uomini della sua vita che la facevano soffrire. Leggi Anche ... Alessia Pifferi, i messaggi audio a un'amica: "Gli uomini mi hanno fatto del male" «Chi altro mi telefonerà, per farmi ancora più male Oggi è la giornata del male», questo uno dei messaggi scritto da Alessia Pifferi, la mamma di Diana, in ..."Chi altro mi telefonerà, per farmi ancora più male Oggi è la giornata del male". "Quarto Grado" manda in onda, in esclusiva, i messaggi audio che Alessia Pifferi, la madre accusata a Milano della ...