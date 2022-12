Tiro a segno | Sollazzo conquista l’argento alla President’s Cup a Il Cairo

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Danilo Dennissi aggiudica il secondo posto nella gara individuale maschile di carabina ad aria compressa dai 10 metriCup di, in corso di svolgimento al, in Egitto. A fermare la corsa del vicecampione del mondo è l'indiano Rudrankksh Balasaheb Patil, campione del mondo in carica, impostosi per 16-8 nell'ultimo atto. Prosegue, tuttavia, un 2022 ricco di ottimi risultati per l'atleta azzurro, che quest'anno si è confermato assoluto protagonista a livello internazionalendo anche la carta olimpica per l'Italia per i Giochi di Parigi 2024. (Foto Uits)