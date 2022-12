Sci di fondo | Coppa del Mondo Lillehammer 2022 | Diggins vince nella 10km

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Trionfo per Jessica10 km a tecnica libera a, nel secondo appuntamento delladelfemminile. In Norvegia la 31enne statunitense del Minnesota, alla vittoria numero 12 in una gara individuale sul circuito, si è lasciata alle spalle la tedesca Katharina Hennig, giunta al traguardo in seconda posizione con un distacco di 3?8, mentre Heidi Weng è terza a 15?4. Quarta invece Ebba Anderson (15”5), mentre l’altra norvegese Anne Kalvaa è quinta (15”9). L’azzurra classe 1997 – unica italiana in gara – Anna Comarella è trentacinquesima, staccata di 1’46?2. La classifica generale vede in testa Weng con 330 punti davanti a Frida Karlsson (ottava nell’occasione) con 327 punti. Alle ore 12.45 è in programma la 10 km maschile. SportFace.