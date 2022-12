Pogba guida e Zulay balla | che classe! VIDEO

Tuttosport

La bella Zulay balla in macchina, mentre Paulpensa a guidare: guarda il video della coppia pubblicato sui ......PaulReduce da due settimi posti consecutivi, nonostante la prima parte di stagione con Luigi Del Neri in panchina fosse iniziata molto bene, il club di via Druento decide di affidare la... Per i Pogba è tornato il sereno: mentre Paul guida... Zulay balla! Per una volta a ballare non è il Polpo ma la moglie Zulay: il rientro si avvicina e lo si capisce anche dall'umore! (Da Instagram: @zulaypogba) ...Per una volta a danzare non è il Polpo ma la moglie Zulay: il rientro si avvicina e lo si capisce anche dall'umore dei due! (Da Instagram: @zulaypogba) ...