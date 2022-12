Migranti | Mattarella “Serve comune e lungimirante gestione dei flussi”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La crescita dei Paesi posti sulle rive del Mediterraneo, passa anche per unadeimigratori che impoveriscono i Paesi di origine di energie utili allo sviluppo delle loro comunità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, alla cerimonia di apertura dell'VIII edizione della Conferenza Internazionale Rome MED Dialogue. “Si tratta di una questione decisiva e globale – come ben sa l'Organizzazione internazionale delle migrazioni – legata a dinamiche demografiche e d'interconnessione mondiale che appare vano pensare possa eclissarsi e che dobbiamo, invece, in una logica diinteresse, impegnarci a gestire”, ha spiegato. “Anche su questo terreno diplomazia, istituzioni nazionali e internazionali, a ...