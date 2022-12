Meteo Roma del 02-12-2022 ore 06 | 10

(Di venerdì 2 dicembre 2022)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni di nord-ovest e foschia uno mi basta il lungo la Pianura Padana al pomeriggio nuvolosità non entra su tutti i settori con deboli piogge sulla Liguria orientale in serata peggiora con precipitazioni sparse e temporali nubifragi nella notte con neve fin verso la bassa montagna al centro al mattino c’è il ver tutto soleggiati al pomeriggio nuvolosità in transito dai settori occidentali ma senza fenomeni associati in serata precipitazioni sui settori tirrenici fenomeni in estensione sulle altre regioni in con nubifragi diffusi al sud Al mattino ampie schiarite sulle regioni peninsulari maggiori 23 Calabria isole maggiori deboli piogge sulla Sicilia settentrionale al pomeriggio ancora qualche pioggia su Sardegna Sicilia e Calabria variabilità ...

... i funerali nella chiesa degli Artisti aA Ischia è stato recuperato il corpo dell'undicesima ... Con allertasono oltre mille persone da evacuare - In caso di allertagialla o arancione,...... in rapida estensione a tutta la Regione; dalla tarda sera/notte successiva precipitazioni in intensificazione a forti rovesci o temporali sul Pontino e sul territorio di. - spiega Ghisu - Segue ...Al via a Roma il progetto europeo RideSafeUM per prevenire gli incidenti in monopattino con il supporto di Roma Servizi per la Mobilità e Dott.Situazione in tempo reale: Secondo la rilevazione della stazione meteo Roma Ciampino alle ore 3:20, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo, con una temperatura di 9°C. Venti deboli da Sud ...