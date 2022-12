Le novità Xbox per il Natale 2022 | console | game pass

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 2 dicembre 2022) In vista delpropone una selezione di prodotti perfetti per tutti ir: daSeries S, agli accessori da gaming MILANO – Le vacanze natalizie sono universalmente riconosciute come il momento perfetto perare del tempo insieme a tutta la famiglia. Quest’anno, tra le attività preferite per trascorrere le fredde giornate invernali in compagnia dei propri famigliari, spuntano anche i videogiochi: da un recente sondaggio globale commissionato dae a cura di YouGov, è emerso che mamme, papà e figli scelgono sempre di più di giocare tutti insieme durante le festività per condividere momenti di divertimento e rafforzare il proprio le. Un concetto che, come sottolinea lo studio, vale per tutto il mondo e tra differenti generazioni. Il 38% degli ...