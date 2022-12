Incendio al Ruggi | forse mozzicone di sigaretta la causa

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoundigettato via ancora acceso e finito attraverso una grata nei locali interrati che si trovano sotto l’area dell’Obi, l’osservazione breve intensiva collegata al pronto soccorso delpotrebbe essere ladel principio diche ha sprigionato un acre ed intenso fumo ed ha reso necessario allontanare le persone, pazienti e dipendenti dal pronto soccorso e sospendere le attività intorno alle quattro di questa mattina. Il bilancio non è grave perché soltanto due persone, una guardia giurata, F.S. di 40 anni della cooperativa in servizio presso iled un operaio della squadra ant, C.B., di 61 anni si sono leggermente intossicati ed è stato necessario ricorrere ad un ...